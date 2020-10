PS5 : la Playstation 5 dévoilée dès demain en vidéo par 12 youtubeurs (unboxing, prise en main, jeux,..)

Alors que la polémique sur les précommandes de la PlayStation 5 ne s'arrête pas, avec des ruptures de stock et même désormais certaines précommandes de la PS5 qui ne seront tout simplement pas honorées en temps et en heure, et que les arnaques avec des faux sites ne cessent de progresser, revenons au plus important à savoir la console elle-même.

Et cela tombe bien, car dès ce dimanche 4 octobre 2020 à 11h (heure française) 12 youtubeurs japonais sélectionnés par Sony vont vous faire découvrir sur leurs chaines respectives une prise en main vidéo des deux consoles PS5 en exclusivité mondiale. Cette mise en avant s'effectue dans le cadre de la YouTube Gaming Week Japan.

Voici la liste des youtubeurs que vous trouverez sans peine sur Youtube :

Akagami no Tomo no Game Jikkyou Channel!!

Anija Otoja

Chachacha

Gucci no Heya (Miracle Gucchi)

HikakinGames

Kai Mayuzumi (Nijisanji)

Lulu Suzuhara (Nijisanji)

Natsuki Hanae

Pocky

SANNINSHOW

SeikinTV

Ushizawa

Outre la découverte de la console, de son interface et de sa réactivité, les testeurs auront également accès à plusieurs jeux vidéo dont les titres n'ont pas encore été dévoilés, mais on peut s'attendre classiquement à découvrir un Gran Turismo 7 ou encore le très attendu Spider-Man : Miles Morales.

Pour rappel, la PS5 est attendue au Japon le 12 novembre 2020, alors qu'il faudra attendre le 19 novembre en France à 499,99 € pour la PS5 classique (avec lecteur Blu-ray) et 399,99 € pour la PS5 Digital Edition (sans lecteur).

Rendez-vous demain 11h !!