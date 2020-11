PS5 et Xbox Series : les opérateurs télécom anticipent une hausse du trafic

La Xbox Series S/X est officiellement disponible depuis le 10 novembre et la PS5 est accessible depuis le 19 novembre dernier, du moins pour les stocks initiaux. Et si la sortie n'a pas échappé aux joueurs, elle n'a pas non plus échappée aux opérateurs télécom.

Ces nouvelles machines dont les performances graphiques ont été dopées devraient ainsi avoir un impact significatif sur les réseaux. Particulièrement adaptées aux transferts de données à haute vitesse, l'utilisation de ces machines devrait peser sur la bande passante disponible. Ainsi, Orange a déjà indiqué, via Laurent Perrier à nos confrères du Figaro :

"Nous mobilisons des équipes supplémentaires pour superviser les réseaux et vérifier que rien ne perturbe leur bon fonctionnement lorsque nous anticipons des événements exceptionnels comme ceux-là. Il faut anticiper en permanence. On n'augmente pas la capacité d'un réseau du jour au lendemain"

Rappelons que les consoles de jeux vidéo se tournent de plus en plus vers le dématérialisé et qu'à ce titre, déjà lors du confinement de début d'année Microsoft et Sony avaient annoncé brider les débits afin d'éviter de saturer les réseaux de télécom.