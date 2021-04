PS5 et Xbox Series : la pénurie pourrait être plus longue que prévue

Plusieurs mois avant la sortie des consoles nouvelle génération, Sony et Microsoft évoquaient les difficultés d'approvisionnement et annonçaient ainsi des stocks limités. Aujourd'hui, il apparait que la pénurie devrait finalement être plus longue que prévu.

Face à l'incapacité de Sony et Microsoft à répondre à la demande concernant les PS5 et Xbox Series, les deux marques avaient tenté d'expliquer que la situation de pénurie de semiconducteurs entrainerait des difficultés d'assemblage et donc de production jusqu'à cet été.

Microsoft annonçait ainsi que la production de Xbox Series ne devrait atteindre son rythme de croisière qu'à partir du mois de juin. AMD confirmait la situation dans une certaine mesure, expliquant ne pas être prioritaire dans l'approvisionnement de certains éléments clés dans le processus de fabrication des puces dédiées aux PS5 et Xbox Series...

Aujourd'hui c'est Foxconn qui vient doucher les espoirs des joueurs : l'assembleur indique ainsi via son président Yong Liu que la pénurie pourrait plutôt durer jusqu'à septembre prochain.

Par ailleurs, la récente crise du canal de Suez va entrainer des retards supplémentaires sur les approvisionnements prévus ces prochaines semaines... Il faudra donc prendre son mal en patience, et espérer voir les PS5 et Xbox Series pouvoir s'inviter plus largement sous les sapins d'ici cette fin d'année.