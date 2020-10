PS5 ou Xbox Series X : qui a gagné la bataille des précommandes ?

Une première bataille s'est jouée du côté de Microsoft et Sony lors du lancement des précommandes et VGM nous livre quelques chiffres afin de déterminer qui l'a emporté.

Le mois dernier, Microsoft et Sony lançaient les précommandes de leurs Xbox Series X et S ainsi que de la Playstation 5. Des machines qui sont désormais en rupture de stock avec une situation qui pourrait durer jusqu'au début de 2021.

VGM, spécialiste de la recherche dans les jeux vidéo a étudié ces périodes de précommandes en surveillant 511 personnes. Le premier chiffre est intéressant : à l'ouverture des précommandes des deux machines, seul 15 des sondés ont réussi à précommander la machine de leur choix.

Sur les 77 personnes ayant réussi à obtenir satisfaction, 72 ont pu commander une PlayStation 5 Classic Edition et 30% ont choisi une Xbox Series X. Suivent les PS5 Digital edition avec 10% des achats et la Xbox Series S avec 8%. Si le total excède 100 % c'est que certains utilisateurs ont réussi à précommander plusieurs machines.

Alors peut-on dire que Sony a remporté une première bataille ? Il semblerait que non... Malheureusement le panel n'est pas assez large pour permettre de dégager une tendance globale.

Si l'on parle de nombre de précommandes, c'est Microsoft qui semble avoir gagné un peu d'avance : on estime aujourd'hui que les stocks de Xbox Series X proposés étaient 2 à 3 fois plus élevés que ceux de PlayStation 5, sans avoir de chiffres officiels toutefois...

Malgré tout, les statistiques de VGM mettent surtout en avant l'intérêt des joueurs pour Sony et sa console. Il faudra attendre que les deux machines se rendent disponibles de façon stable pour voir si effectivement il y a plus d'intérêt pour la PS5 que pour la Xbox. Toujours est-il qu'un facteur va en faveur de Sony quoiqu'il arrive : la marque avait déjà un plus grand parc d'utilisateurs que Microsoft sur la précédente génération de machines et il est bien plus facile de récupérer ces joueurs vers une évolution de la PlayStation que les faire changer de plateforme pour aller embrasser la Xbox Series X.