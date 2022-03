Le PSG embrasse le métavers

La marque PSG du club de football parisien prend les devants pour sa protection dans le métavers et l'économie qui gravitera autour.

Sur son compte Twitter, l'avocat américain Michael Kondoudis spécialisé dans les droits de propriété intellectuelle enchaîne les tweets pour annoncer que des entreprises et organisations se lancent dans le métavers. En début de semaine, il a publié un message selon lequel le PSG est dans le métavers (ou metaverse).

Il s'agit bel et bien du club de football de la capitale parisienne en France qui a déposé un dossier auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO ; United States Patent and Trademark Office).

La marque PSG peaufine ainsi son arrivée et sa protection dans le métavers avec une demande qui couvre des jetons non fongibles NFT en rapport avec des enregistrements audio et vidéo authentifiés de matchs, des portefeuilles de cryptomonnaies, la gestion de transactions en cryptomonnaies ou encore des biens virtuels.

Ici, c'est le métavers

" Le PSG est l'un des clubs de football les plus connus au monde, et la valeur attachée au nom et à la marque de l'équipe est considérable ", écrit Michael Kondoudis. " Ce dépôt représente la prochaine étape logique pour protéger la marque alors qu'elle évolue vers le métavers. "

L'avocat ajoute que le PSG " voit le potentiel du métavers et prépare sa marque pour l'économie virtuelle qui le dominera. " Le PSG était déjà à l'origine d'initiatives autour des NFT et des cryptomonnaies. Il restait à cocher plus explicitement la case du métavers popularisé par Meta… malgré un concept encore flou.

Avec notamment un tropisme du côté du divertissement, ce nouvel internet pour une connexion entre monde virtuel et monde réel pourrait représenter un marché de 678,8 milliards de dollars d'ici 2030, selon le cabinet Grand View Research.