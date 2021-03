PSVR 2 : Sony prépare un nouveau contrôleur

Il y a quelques jours, on apprenait de la part de Sony que la marque préparait une nouvelle génération de casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Selon un brevet récemment repéré, ce dernier pourrait également s'accompagner d'un nouveau contrôleur.

C'est le 23 février dernier que l'on apprenait de Sony la préparation d'un nouveau casque PlayStation VR. La marque confirmait que ce dernier serait révisé pour proposer de meilleures prestations, dignes des performances de la PlayStation 5, mais nous laissait quelque peu sur notre faim en indiquant qu'il ne sortirait pas avant 2022.

Il semble que Sony en garde sous le coude au sujet du dispositif, notamment sur le fait qu'il serait également accompagné d'un nouveau contrôleur encore jamais vu chez la marque. Sony a récemment obtenu l'enregistrement d'un nouveau contrôleur dédié à la réalité virtuelle auprès du bureau américain des brevets.

Le contrôleur se présente comme un stick à prendre d'une seule main. Il est doté d'une sangle avec divers modules permettant de gérer l'inclinaison de la main. On repère une gâchette adaptative et Sony mentionne la présence de retour haptique. Divers capteurs seront intégrés pour mieux repérer la position de la main du joueur pour proposer des manipulations plus précises en jeu.

Mais Sony planche également sur une toute nouvelle façon de jouer avec son casque, notamment en permettant de transformer n'importe quel élément du quotidien en accessoire. Pour ce faire, la marque prend l'exemple d'une banane qui pourrait se transformer en manette de jeu. Une caméra se chargerait de repérer l'objet, de le scanner, et d'y appliquer des fonctionnalités que l'utilisateur déclenchera en faisant bouger ses doigts.