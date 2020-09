Publicité adressée à la TV : Bouygues Telecom choisit Google

Bouygues Telecom se tourne vers Google et sa solution Ad Manager pour la publicité ciblée à la télévision avec la box TV.

Tout comme Orange pendant l'été, Bouygues Telecom avait annoncé la signature d'un partenariat avec la régie publicitaire des chaînes et des sites de France Télévisions (FranceTV Publicité) pour la publicité TV adressée en linéaire.

Il est ici question de la publicité autrement qualifiée de segmentée et géolocalisée pour les chaînes de télévision. Elle concernera la télévision connectée et la télévision via les box des opérateurs. Pour cette publicité TV adressable, Bouygues Telecom a indiqué cette semaine avoir retenu la solution Google Ad Manager en tant que serveur de publicité.

" Bouygues Telecom est le premier partenaire à utiliser Google Ad Manager en EMEA (Europe Moyen Orient Afrique), déjà utilisé pour de l'adswitching (ndlr : décrochage publicitaire) dans un environnement box, critère essentiel pour Bouygues Telecom. "

L'opérateur ajoute qu'il pourra proposer rapidement une solution de bout en bout aux régies de médias partenaires pour " adapter les spots publicitaires aux téléspectateurs qu'il l'ont autorisé. " C'est un dernier point à souligner, les téléspectateurs doivent donner leur accord préalable pour que la box puisse transmettre des données aux chaînes de télévision.

La publicité adressée à la télévision doit contribuer à un meilleur financement des chaînes de télévisions qui participent elles-mêmes au financement de la création.