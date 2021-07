Publicité dans les jeux : Electronic Arts dément

La semaine passée, nous apprenions le lancement prochain de PlayerWon, une plateforme publicitaire créée ar Simulmédia et qui visait à intégrer des publicités au sein des jeux vidéo sur les consoles nouvelle génération.

La firme indiquait s'être rapprochée de nombreux grands éditeurs et citait Electronic Arts avec une douzaine de jeux concernés par l'intégration de la régie publicitaire d'ici la fin de l'année.

Il était expliqué que de la publicité viendrait ainsi s'inviter au fil des parties, à des moments clé (temps de chargement, temps morts...) et que ces publicités pourraient même rapporter quelques bonus aux joueurs.

Electronic Arts a finalement réagi face à la gronde des joueurs et dément toute volonté d'intégrer de la publicité dans ses jeux. La marque indique qu'elle n'envisage pas ce scénario actuellement et qu'elle n'a pas non plus signé d'accord avec Simulmédia.