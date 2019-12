Puma se lance dans le gaming avec des chaussons pour joueurs

Puma a décidé qu'il était temps à son tour de profiter du marché juteux du gaming. Rassurez vous (ou pas), la marque ne compte pas lancer des manettes, accessoires ou même de carte graphique, mais chose plus étonnante : une paire de chaussures dédiée aux joueurs.

Les chaussures Active Gaming viennent ainsi d'apparaitre sur la boutique en ligne de la marque Puma, qui les facture 90 euros. Mais pourquoi alors aurait-on besoin d'une paire de chaussures spécial gaming ? Puma en profite pour apporter la précision : "Conçu pour une utilisation en intérieur".

Ces chaussures seraient donc en fait des chaussons, la marque va plus loin en expliquant que ses chaussons sont donc optimisés "pour les espaces intérieurs, comme une arène" et qu'il s'agit là d'une chaussure pour "que les joueurs puissent s'adapter avec aisance aux différents modes de jeu actifs et puissent mener leur tactique de façon optimale". La référence devient encore plus étrange quand Puma cite différents modes de soutien pour le pied " Seek, Attack, Cruise, Defense", on croirait presque que le chausson se présente comme un énième contrôleur de jeu...

En définitive, si vous êtes mauvais dans les jeux multijoueurs, c'est certainement qu'il vous manque ce type d'accessoire obligatoire pour réussir à gravir les classements... De notre côté, on attend la version RGB pour se décider...