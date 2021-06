Ne partagez pas le QR Code attestant d'une vaccination

Depuis le 3 mai, les personnes vaccinées contre la Covid-19 peuvent attester de leur statut vaccinal grâce à un certificat médical qui est remis. Constituant un élément du pass sanitaire, l'attestation de vaccination peut également être récupérée depuis la semaine dernière par le biais d'un téléservice Vaccin Covid de l'Assurance Maladie.

Elle comprend un code Datamatrix via la norme 2D-DOC utilisée par l'administration française pour la certification des documents et un QR Code à flasher avec le smartphone afin de pouvoir enregistrer l'attestation dans la fonctionnalité Carnet de l'application mobile TousAntiCovid.

C'est l'occasion de signaler une recommandation qui est de ne pas partager et publier ce QR Code n'importe où, et notamment sur les réseaux sociaux dans le but d'afficher fièrement son statut vaccinal.

Une telle recommandation appelant à la vigilance a été reprise par plusieurs gendarmes et des enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité et les technologies numériques.

La gendarmerie du Cher (Le Berry Républicain) met notamment en garde contre le risque de récupération de données personnelles par des tiers malintentionnés, voire pour la création de faux certificats (ou du moins une usurpation).

Rappelons qu'un certificat numérique vert européen sera par ailleurs nécessaire pour voyager au sein de l'Union européenne à partir du 1er juillet prochain. L'Assurance Maladie a indiqué que les attestations de vaccination certifiées évolueront pour être téléchargeables dès le 21 juin au format européen.