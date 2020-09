Qualcomm Adaptive ANC : la réduction de bruit dynamique pour les écouteurs TWS

La réduction de bruit fait son chemin dans les écouteurs sans fil TWS. Qualcomm propose une technologie de réduction de bruit permettant de réduire le bruit environnant sans le stopper totalement pour plus de confort.

La réduction du bruit est une fonction appréciée dans les casques couvrants et elle commence à faire son apparition sur les écouteurs Bluetooth TWS au gré de la miniaturisation des technologies.

Si une isolation totale des bruits extérieures peut être recherchée, elle n'est pas forcément adaptée à toutes les situations et peut même créer une situation d'inconfort lorsque les écouteurs sont portés longtemps.

Qualcommm annonce une nouvelle technologie Adaptive ANC qui va permettre d'apporter une réduction de bruit dynamique filtrant une partie des bruits environnants mais pas tous afin de créer un équilibre entre qualité musicale ou d'écoute d'une conversation et conscience de l'environnement immédiat.

Dans une étude réalisée sur les attentes des consommateurs en matière de casques audio, la firme observe que la réduction de bruit fait partie du Top 5 des requêtes. La technologie mise en avant par la firme veut aussi permettre un plus grand confort d'utilisation des oreillettes TWS en n'obligeant plus à les enfoncer profondément à l'entrée du tube auditif pour créer l'effet d'isolation sonore mais qui peut devenir désagréable en utilisation prolongée.

L'expérience d'écoute se veut ainsi plus naturelle et sans avoir besoin de monter excessivement le volume et le léger bruit ambiant résiduel permet d'utiliser sans risque les écouteurs pour faire du sport tout en restant attentif à ce qui se passe autour.

Et le système est adaptatif en modifiant l'intensité de la réduction du bruit ambiant en selon que l'environnement est plus ou moins buyant, le tout dans un format compact adaptable aux écouteurs TWS. La fonction Adaptive ANC est intégrée à la série de puces audio Bluetooth Qualcomm QCC514x haut de gamme et va rapidement trouver place dans de futurs produits.