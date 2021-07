Smartphone for Snapdragon Insiders : Qualcomm et Asus dévoilent leur collaboration premium

Qualcomm et Asus dévoilent le fruit de leur collaboration avec le Smartphone for Snapdragon Insiders, un appareil mobile aux caractéristiques haut de gamme mettant en avant les capacités de la plate-forme Snapdragon.

Le groupe Qualcomm confirme sa collaboration avec Asus qui donne lieu à un Smartphone for Snapdragon Insiders chargé de mettre en avant les aspects innovants de ses plates-formes Snapdragon.

Il faut tout de suite préciser que Qualcomm ne se lance pas sur le marché des smartphones. Cet appareil mobile sert avant tout les intérêts de son programme Snapdragon Insiders destiné à vanter les mérites de ses SoC.

Le Smartphone for Snapdragon Insiders ne sera produit qu'en petites quantités et s'articule autour du SoC premium Snapdragon 888. La fiche technique trahit par ailleurs une proximité avec le smartphone gaming Asus ROG Phone 5.

Il est doté d'un affichage 6,78 pouces OLED FHD+ avec capteur photo avant 24 megapixels et du SoC Snapdragon 888 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1.

A l'arrière, on trouvera un triple capteur photo 64 / 12 (ultra grand angle) / 8 (zoom) megapixels, le tout avec une batterie 4000 mAh et Android 11 à bord. Qualcomm met en avant les connectivités (5G, WiFi 6 / 6E), les capacités gaming grâce à Snapdragon Elite Gaming et la qualité audio via le programme Snapdragon Sound.

Le Smartphone for Snapdragon Insiders sera disponible aux Etats-Unis, Chine, Royaume-Uni et Allemagne pour 1499 dollars. Un site dédié permet de découvrir plus amplement le smartphone.