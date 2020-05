Wifi 6E : Qualcomm dévoile ses puces FastConnect 6700 et 6900 pour smartphones et routeurs

Alors que le haut taux d'usage du WiFi aboutit à une saturation des canaux dans les zones denses, le WiFi 6E, en exploitant la bande 6 GHz, permet à la fois de trouver de nouvelles ressources au-delà des bandes habituelles 2,4 GHz et 5 GHz et d'accroître encore les débits, avec la contrainte d'une moindre portée.

Si la bande 6 GHz n'est pas encore libérée en Europe, les Etats-Unis, par l'intermédiaire de la FCC (Federal Communications Commission), ont déjà donné leur feu vert pour son utilisation.

Le groupe Qualcomm, spécialisé dans les communications sans fil, en profite donc pour annoncer des puces compatibles utilisables dans les smartphones et les routeurs.

Les composants FastConnect 6700 et 6900, gravés en 14 nm, pourront apporter cette innovation dans les appareils mobiles avec la promesse de débits allant jusqu'à 3 Gbps pour le premier et 3,6 Gbps pour le second.

Ils permettent notamment d'exploiter toute la bande passante de 160 MHz en bande 5 GHz et en bande 6 GHz, cette dernière permettant en outre d'ajouter 7 canaux supplémentaires pour limiter les effets de saturation.

Ces nouvelles solutions offrent en outre une faible latence (moins de 3 ms) qui ouvre la voie aux applications de réalité virtuelle sans fil, pour des casques et autres accessoires XR (eXtended Reality, combinant réalité augmentée / virtuelle / mixte).

Ce n'est pas tout puisque les solutions FastConnect 6700 et 6900 apportent aussi une compatibilité Bluetooth 5.2 et AptX Adaptive / Aptx Voice. La production des composants est prévue pour le second semestre 2020 et l'on devrait les retrouver au sein des prochaines solutions Snapdragon haut et grand milieu de gamme.

Pour les routeurs, la firme de San Diego annonce toute une famille de puces de communications sans fil Qualcomm Networking Pro fonctionnant en 2,4 / 5 / 6 GHz et donc compatibles WiFi 6E, avec des débits allant de 5,4 à 10,8 Gbps selon le nombre de flux gérés simultanément (6 à 16) avec gestion du trafic multi-user et modulation 4K QAM pour des débits optimisés.