WiFi 6E : la FCC valide l'usage en bande 6 GHz

La multiplication des appareils fonctionnant en WiFi peut conduire à des problèmes de saturation, même en diluant l'usage sur les deux bandes de spectre non licencié 2,4 GHz et 5 GHz.

D'où la recherche de nouvelles ressources spectrales qui pourraient constituer un complément et continuer à faire progresser les performances d'une technologie sans fil très appréciée pour de multiples usages et qui a un rôle à jouer dans l'expansion de la 5G et de l'IoT.

La WiFi Alliance a donc présenté en début d'année le WiFi 6E qui ajoute la bande 6 GHz pour des débits sans fil importants mais de courte portée avec l'ouverture de nouveaux canaux utilisables et l'ajout de bande passante.

Le WiFi 6E vu par Broadcom

Encore fallait-il que cette bande soit libérée et utilisable au même titre que les bandes habituelles du WiFi. C'est désormais chose faite aux Etats-Unis avec la validation par la FCC (Federal Communications Commission) de la bande 6 GHz pour l'usage du WiFi.

Les premiers produits certifiés WiFi 6E vont donc pouvoir faire leur apparition alors que les concepteurs de puces ont déjà commencé à annoncer les premiers composants compatibles.

Des appareils certifiés WiFi 6E pourraient ainsi être commercialisés dès la fin de l'année ou au début de l'année suivante. Broadcom a déjà annoncé son premier composant tandis qu'Intel devrait bientôt faire de même. On peut penser que Qualcomm sera aussi sur les rangs.