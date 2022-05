WiFi 7 : Qualcomm lance ses premiers produits Networking Pro

Les premiers équipements WiFi 7 ne seront plus très longs à arriver. Après une plate-forme FastConnect 7800 pour smartphones et tablettes supportant la nouvelle norme, Qualcomm annonce sa gamme de produits pour équipements réseaux Networking Pro Series Gen 3 qui adoptera elle aussi le standard.

Débits améliorés, architecture optimisée...l'ère du WiFi à plus de 10 Gbps approche sur les bases du WiFi 6 et d'un WiFi 6E qui s'est retrouvé coincé par la crise des semiconducteurs.

L'évolution vers le WiFi 7 devrait donc être assez rapide et Qualcomm propose quatre composants dans sa gamme pour des débits allant de 10 Gbps à 33 Gbps et destinés à intégrer des produits WiFi professionnels (points d'accès, réseau WiFi mesh...) et des routeurs haut de gamme pour particuliers.

De la souplesse d'un réseau mesh grâce à la faible latence au fonctionnement avec des hautes performances en limitant les interférences avec les réseaux voisins, le WiFi 7 s'annonce, en conjonction avec de la 5G FWA (Fixed Wireless Access) ou de la fibre optique, comme le moyen de renforcer les possibilités en matière de visioconférence haute définition, réalité virtuelle / augmentée ou pour du cloud gaming.

Fonctionnant en tri- ou quadribande en 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, le WiFi peut supporter une bande passante de 320 MHz, soit le double du WiFi et utilise une technique HBS Multi-Link (High Bandwith Simultaneous) pour réduire l'effet des interférences d'autres réseaux et maintenir des débits élevés.

Qualcomm annonce que ses solutions Networking Pro Series Gen 3 sont déjà livrées sous forme d'échantillons à ses partenaires.