Qualcomm présente une vidéo capturée en 8K sous Snapdragon 865 (et c'est décevant)

Qualcomm souhaite conserver un train d'avance sur la concurrence dans le domaine des puces pour smartphones, et puisque les constructeurs misent de plus en plus sur les performances photo et vidéo, le fondeur avait évoqué la capacité de son Snapdragon 865 à gérer l'enregistrement de vidéos en 8K.

Le fondeur a ainsi récemment publié une vidéo baptisée "Professional quality 8K video captured by a Snapdragon 865-powered smartphone", soit une vidéo de démonstration de la 8K capturée depuis un terminal doté de son Snapdragon 865 et à l'aide d'un capteur photo Sony IMX586 48 mégapixels.

C'est en Arizona que Qualcomm a réalisé les prises de vue. Si la marque insiste sur la 8K c'est qu'elle se montre particulièrement gourmande en ressources. Il faut ainsi disposer d'une capacité de calcul gigantesque pour capter les clichés, les analyser, les encoder et les stocker dans l'appareil. A ce titre, le stockage UFS 3.0 devra sans doute s'imposer comme une norme sur les photophones de demain pour répondre à ces besoins de vitesse.

Malheureusement pour Qualcomm, la vidéo livrée est certes séduisante pour les magnifiques scènes qu'elle propose, mais se révèle peu flatteuse pour le Snapdragon 865.

Ainsi, que l'on choisisse de regarder la vidéo en 8k, 4k ou Full HD, on remarque une quantité énorme de bruit numérique à l'image. Les limites du capteur de 48 mégapixels aux photosites dont la taille est très réduite ne permettent ainsi pas de profiter pleinement du spectacle. Incapable de capter suffisamment de lumière, le capteur compense en augmentant sa sensibilité et génère ainsi le bruit qui apparait clairement à l'écran.

La situation est d'autant plus pénalisante pour Qualcomm que la marque n'est pas experte en traitement d'image, et que les images sont ainsi livrées dans leur aspect "brut". Les constructeurs plus à l'aise dans la discipline comme Sony, Samsung ou Huawei devraient réussir à proposer un traitement d'image permettant de réduire le bruit et d'exploiter pleinement la 8K.