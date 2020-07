Quick Charge 5 : plus de 100W pour une charge complète en moins de 10 minutes !

A son tour, le groupe Qualcomm fait évoluer son système de charge filaire Quick Charge pour lui permettre de supporter des charges rapides de 100W et plus.

Après des démonstrations alléchantes mais une mise sur le marché contrainte par les difficultés techniques à résoudre, notamment pour préserver les qualités de la batterie dans le temps, plusieurs fabricants ont dévoilé durant le mois de juillet des systèmes de charge rapides dépassant pour la première fois les 100W.

Il sera bientôt possible de profiter de charges de 120 à 125W chez des acteurs comme Oppo ou Realme / Vivo qui ont chacun annoncé leur propre solution mais il faudra aussi compter sur la nouvelle technologie Quick Charge 5 du groupe Qualcomm.

La firme de San Diego fait évoluer sa propre technique, largement diffusée dans les smartphones (plus de 1200 modèles et accessoires différents en sont équipés), pour assurer elle aussi une puissante charge rapide de 100W et plus.

Elle ne donne pas une valeur précise dans la mesure où cela dépendra beaucoup du hardware associé, tant au niveau du chargeur lui-même que du smartphone et des caractéristiques de sa batterie.

Qualcomm met d'ailleurs en garde contre les effets d'annonce qui promettent de fortes puissances au niveau du chargeur...mais qui ne sont pas forcément transmises intégralement à la batterie du smartphone.

Quick Charge 5 (QC 5) promet pour sa part une charge rapide assurant un 0-50% en 5 minutes seulement et une charge complète en moins de 15 minutes (pour une batterie de référence de 4500 mAh).

Toutefois, ces impressionnants résultats ne peuvent s'obtenir qu'en intégrant de multiples éléments, comme des batteries séparées en plusieurs blocs (stack cells), deux à trois lignes de charge pour limiter la surchauffe globale mais aussi un circuit de gestion dynamique de la consommation d'énergie, ou PMIC, pour adapter au mieux le courant d'entrée en fonction des caractéristiques de la batterie.

Qualcomm en profite donc pour annoncer aussi ses circuits PMIC SMB1396 et SMB1398 assurant une efficacité de transfert d'énergie jusqu'à 98%. A noter qu'ils peuvent aussi être utilisés pour gérer de la charge sans fil.

Charge rapide ou standard, qui est compatible avec qui

Par rapport à d'autres techniques de charge rapide du marché, Qualcomm met en avant ses multiples couches de sécurité pour éviter toute surcharge, surchauffe ou dégradation des composants grâce à un système de reconnaissance automatique des capacités réelles du chargeur qui peuvent différer de ce qui est annoncé, au risque d'endommager les composants.

Le système de charge rapide est annoncé comme offrant 70% d'efficacité en plus par rapport à QC 4 et fonctionne avec une température abaissée jusqu'à 10 degrés, et avec une compatibilité USB-PD (Power Delivery).

Quick Charge 5 est supporté sur les SoC Snapdragon 865 / 865+ et le sera sur les prochaines générations de puces mobiles. Le groupe Xiaomi sera l'un des premiers fabricants à proposer cette technologie sur ses smartphones avant la fin de l'année. Un smartphone doté d'une charge 120W a d'ailleurs déjà été repéré ces dernières semaines.