Snapdragon 750G : le SoC pour du gaming 5G en milieu de gamme

Si les smartphones haut de gamme ont accueilli la 5G en 2019, la nouvelle technologie réseau se déploie maintenant rapidement sur le milieu de gamme et les concepteurs de puces multiples les déclinaisons, notamment pour séduire les fabricants chinois et répondre à la demande des réseaux 5G déjà actifs dans l'Empire du Milieu.

Le groupe Qualcomm annonce donc une nouvelle déclinaison dans sa série Snapdragon 700 avec un SoC Snapdragon 750G qui va combiner modem 5G intégré, fonctions gaming (dérivées de l'environnement Snapdragon Elite Gaming) et intelligence artificielle déployée dans divers compartiments (photographie, gestion de l'autonomie...) des smartphones.

Positionné un peu en-deça du Snapdragon 765G annoncé en décembre 2019 et présenté comme une évolution du Snapdragon 730G avec l'ajout important de la 5G, il profite de coeurs CPU Kryo 570 plus performants (20% de performances en plus par rapport au SD 730G) et d'une partie graphique Adreno 619 quasiment similaire à celle du SD 765G (Adreno 620).

Cette partie graphique lui assure le support des API Vulkan 1.1 et DirectX 12, et peut gérer un affichage 4K HDR, important pour profiter des jeux mobiles sur grand écran.

Qualcomm y a également ajouté son Qualcomm Sensing Hub de gestion des données des capteurs (utile par exemple pour améliorer la qualité des flux audio par l'annulation des bruits environnnants) et son environnement Qualcomm AI Engine avec ici une puissance de traitement de 4 TOPS, 20% plus performant que le SD 730G.

Le SoC Snapdragon 750G profite d'un modem 5G intégré Snapdragon X52 capable de gérer le sub-6 GHz et le mmWave (bande millimétrique) ainsi que le DSS (Dynamic Spectrum Sharing), ce qui le rend exploitable dans tous les scénarios de déploiement de la 5G des opérateurs.

Son chipset de communication sans fil FastConnect 6200 lui assure également le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1 avec la gestion des optimisations des flux audio Qualcomm TrueWireless et AptX Adaptive.

On notera enfin la présence du puissant DSP Hexagon 694 et d'un ISP Spectra 355L capable de gérer un flux caméra de 192 megapixels. Le SoC Snapdragon 750G sera également capable d'apporter du rafraîchissement 120 Hz dans les smartphones de milieu de gamme.

Les premiers smartphones sous Snapdragon 750G sont attendus dès la fin de l'année, avec l'avantage d'être pin- et software-compatible avec le Snapdragon 690, ce qui permettra aux fabricants de proposer des variantes d'une même plate-forme matérielle en un rien de temps.