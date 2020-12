Qualcomm Snapdragon 888 5G : ARM Cortex-X1 et A78, photo, IA, gaming, le SoC premium fait tout mieux

En 2020, le SoC Snapdragon 865 a occupé les premiers rangs des classements des smartphones les plus performants et a régulièrement constitué la base des smartphones premium de nombreuses marques.

Pour l’année à venir, Qualcomm dévoile sa nouvelle génération de plate-forme mobile qui n’est finalement pas le Snapdragon 875 mais un SoC Snapdragon 888 poussant plus loin les possibilités en matière de technologies mobiles et de puissance de traitement, profitant d’une finesse de gravure désormais en 5 nm.

Modem 5G Snapdragon X60 et FastConnect 6900 WiFi 6 / 6E

Avant d’aborder le détail des caractéristiques, on notera que la plate-forme exploitera un modem 5G Snapdragon X60 lui aussi gravé en 5 nm et qui est cette fois directement intégré dans le SoC et non plus séparé, comme c’était encore le cas avec la combinaison Snapdragon 865 + modem Snapdragon X55.

Le modem X60 est l’un des plus aboutis du marché en couvrant un très large nombre de bandes et en restant le seul actuellement à pouvoir proposer de la 5G en bande sub-6 GHz et en bande millimétrique (5G mmWave), avec agrégation 5G.

Qualcomm promet des débits maximum théoriques descendants de 7,5 Gbps et montants de 3 Gbps. A ceci s’ajoute l’intégration du composant FastConnect 6900 assurant le support du WiFi 6 / WiFi 6E (bande 6 GHz, en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz) et du Bluetooth 5.2.

CPU Kryo 680 avec ARM Cortex-X1 et A78

Le SoC Snapdragon 888 repose toujours sur une configuration octocore mais cette fois avec des coeurs Kryo 680 optimisés profitant de la gravure en 5 nm chez Samsung.

Comme on avait pu le pressentir, Qualcomm reprend la configuration tri-cluster de la génération précédente tout en exploitant les toutes dernières architectures de coeurs ARM Cortex-X1 et ARM Cortex-A78.

On trouve donc une configuration :

1 coeur puissant ARM Cortex-X1 2,84 GHz avec 1 Mo de cache L2

2,84 GHz avec 1 Mo de cache L2 3 coeurs ARM Cortex-A78 2,4 GHz avec 512 Ko de cache L2

2,4 GHz avec 512 Ko de cache L2 4 coeurs économiques ARM Cortex-A55 1,8 GHz avec 128 Ko de cache L2

Pour rappel, ARM Cortex-X1 est une architecture custom dévoilée par ARM en mai dernier et qui permet de pousser les performances du coeur au-delà des limites habituelles des coeurs CPU mobiles.

De son côté, l'architecture ARM Cortex-A78 marque une solide progression (+20%) par rapport aux coeurs A77 utilisés jusque là et toujours exploités dans certains SoC de dernière génération comme le Kirin 9000 de Huawei.

Pas de throttling avec Snapdragon 888, merci le coeur ARM Cortex-X1



Entre la gravure affinée et ces nouvelles architectures, Qualcomm annonce un gain de performance de 25% mais aussi une efficacité énergétique améliorée de 25%, ce qui annonce une belle progression dans les benchmarks.

Le SoC Snapdragon 888 pourra embarquer jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5-3200 et offre une compatibilité Quick Charge 5 avec une capacité de charge rapide de 100W et plus, que l'on pourra sous différentes dénominations.

GPU Adreno 660

La partie GPU s’appuie toujours sur une plate-forme Adreno de sixième génération et le SoC Snapdragon 888 embarque un GPU Adreno 660, qui évolue donc en principe peu par rapport à l’Adreno 650 du Snapdragon 865.

On annonce tout de même un rendu graphique 35% supérieure à la version précédente pour une consommation d’énergie optimisée de 20% et des performances qui se maintiennent dans le temps, contrairement à la concurrence.

Il sera intéressant de voir comment l’Adreno 660 se comporte face au GPU ARM Mali-G78 déployé sur d’autres plates-formes.

DSP Hexagon 780 et Qualcomm AI Engine 6ème génération

L’une des pièces maîtresses de la plate-forme Snapdragon 888 est le DSP Hexagon 780 qui marque une solide avancée par rapport à l’Hexagon 698 du Snapdragon 865 en utilisant une technologie dite Fused AI Accelerator qui permet de réunir dans une même structure accélérateurs scalaires, accélérateurs Tensor et HVX (Hexagon Vector Extensions) et d’en unifier la mémoire, plutôt que d’en faire des composants séparés.

En plus des nouvelles générations d'accélérateurs qui profitent de performances supérieures, cela permet d’obtenir 16 fois plus de mémoire dédiée pour une application donnée et une capacité de réponse jusqu’à 1000 fois plus élevée dans certains scénarios d’usage, ainsi qu'une performance par Watt triplée par rapport à la génération précédente.

Qualcomm fait aussi évoluer son composant Sensing Hub (qui utilise les différents capteurs pour prendre connaissance de l’environnement de l’utilisateur) vers une deuxième génération avec un accélérateur AI dédié qui permettra de réaliser certains traitements d’intelligence artificielle d’après les données reçues des capteurs du smartphone, tout en commençant très peu d'énergie.

Cela peut aller de la détection de mouvement à celle de la voix, avec reconnaissance vocale) et s’étendre jusqu’à la détection d’un crash de véhicule (avec appel automatique des secours, par exemple) ou de tremblement de terre, le tout en consommant peu d’énergie et sans avoir besoin de mobiliser la pleine puissance de traitement de la plate-forme.

Ces innovations permettent de proposer sur le SoC Snapdragon 888 un environnement Qualcomm AI Engine de sixième génération qui s’appuie toujours non pas sur un composant unique de type NPU mais sur la combinaison des composants du SoC (CPU, GPU, DSP Hexagon, ISP Spectra, Qualcomm Sensing Hub) pour assurer une grosse capacité de traitement IA de 26 TOPS !

Pour rappel, la capacité de traitement du Snapdragon 865 avec Qualcomm AI Engine de 5ème génération était de 15 TOPS, tandis que la puce M1 d'Apple développe 11 TOPS.

Qualcomm mise toujours fortement sur la partie intelligence artificielle et propose par ailleurs une API unifiée Qualcomm AI Engine Direct permettant d’exploiter différents cadres (Qualcomm Neural Processing SDK, TensorFlow Lite, Android Neural Networks API) pour tirer parti des capacités en matière d’intelligence artificielle de la nouvelle plate-forme.

ISP Spectra 580 : triple IPS, 8K et 4K jusqu’en 120 fps

On le sait, la photo mobile est l’une des fonctionnalités préférées des consommateurs et un élément non négligeable dans l’acte d’achat d’un smartphone. Qualcomm pousse donc son avantage en la matière au sein du SoC Snapdragon 888 en intégrant un module de traitement de l’image Spectra 580 particulièrement puissant.

En réalité, le composant est un triple ISP capable donc de gérer trois flux vidéo 4K simultanément (une première) et de les traiter en parallèle. cela permettra par exemple de switcher d'un capteur photo à un autre de façon transparente, de l'ultra grand angle au zoom, sans les sautes de capteur observées jusqu'à présent.

Et si l’an dernier, Qualcomm annonçait avec Snapdragon 865 la capacité de traiter un flux global de 2 gigapixels par seconde, celui-ci passe désormais à 2,7 gigapixels par seconde avec le Snapdragon 888, soit un tiers de mieux.

De nombreuses optimisations sont apportées comme un mode Burst capable de prendre 120 photos en une seconde ou une nouvelle architecture Low Light permettant une prise de vue de qualité même avec seulement 0,1 lux de lumière disponible, ainsi que la possibilité de prendre des clichés HEIF en 10-Bit HDR, donnant des photos avec 1 milliard de teintes possibles pour chaque pixel.

Grâce aux principes de la photographie computationnelle appliquée aux vidéos et selon le même principe qu'en photo (prendre des clichés à différentes expositions et combiner le tout), l’ISP Spectra 580 permettra de prendre des vidéos 4K HDR gérant bien mieux les contrastes. A noter qu’il est capable de réaliser des enregistrements vidéo et de les lire jusqu’en 4K 120 fps.

L’intelligence artificielle permettra aussi de nombreux traitements, automatisant de nombreux éléments comme la netteté, l’exposition, la balance des blancs…

En conjonction avec le module de sécurité, l’ISP Spectra 580 est aussi le premier à offrir une compatibilité CAI (Content Authenticity Initiative) via la technologie Truepic qui permet d’authentifier une photo et de détecter toute modification de son contenu, de manière à éviter fake news sur les photos et deepfakes dans les vidéos.

Snapdragon Elite Gaming

Et puisque le gaming devient un aspect standard des smartphones premium, et plus seulement pour les smartphones dédiés, Qualcomm continue de raffiner son environnement Snapdragon Elite Gaming sur le Snapdragon 888 avec des nouveautés comme le Game Quick Touch permettant une plus grande réactivité tactile (+20% avec des écrans 60 Hz, +10% avec des écrans 120 Hz).

Qualcomm propose également pour la première fois le support du VRS (Variable Rate Shading) appliqué aux jeux mobiles, avec des gains de performance allant jusqu’à 30%, et la possibilité de jouer jusqu’en 144 fps et en 10-bit HDR.

On pourra trouver des jeux AAA spécialement optimisés pour exploiter pleinement ces technologies mais aussi toujours les Updatable GPU Drivers et la possibilité d’afficher les jeux sur grand écran pour faire des smartphones de véritables consoles de jeu.

Sécurité / Hyperviseur / Qualcomm Wireless Edge Services



Comme la génération précédente, le SoC Snapdragon 888 5G dispose d’une enclave sécurisée (TEE ou Trusted Execution Environment) et d’un support du Qualcomm Wireless Edge Services utilisant le cloud pour vérifier l’intégrité de la plate-forme à distance et en temps réel.

Cela passe aussi par un hyperviseur permettant de cloisonner les données des applications ou même de faire tourner plusieurs OS (ou le même OS en plusieurs instances) sur un même smartphone, pour créer par exemple un profil personnel et un autre professionnel fonctionnant chacun de manière autonome et séparée.