Snapdragon 8 Plus Gen 1 : que donne le SoC premium sur AnTuTu ?

Qualcomm a annoncé un peu plus tôt que prévu son nouveau SoC premium Snapdragon 8+ Gen 1, évolution légère du Snapdragon 8 Gen 1 mais avec des optimisations sur l'efficacité énergétique qui seront bienvenues pour limiter l'échauffement et accroître l'autonomie des appareils mobiles.

Il équipera les prochains smartphones premium du second semestre et l'on attend maintenant les premières informations sur ses résultats en benchmark. Le SoC original étant capable d'atteindre 1 million de points sur AnTuTu, on n'en attend pas moins pour la nouvelle puce.

Plus de 1,1 million de points sur AnTuTu

Un premier score est sorti avec un appareil tournant sous Android 12 et doté de 18 Go de RAM LPDDR5 avec 512 Go de stockage UFS 3.1, indiquant un modèle très haut de gamme ou gaming.

Si la configuration est la même, la gravure en 4 nm est désormais réalisée par TSMC et le SoC profite d'améliorations sur le CPU octocore comme le GPU Adreno 730.

Le SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 obtient ainsi un joli score de 1,118 million de points avec AnTuTu avec une légère amélioration de tous les sous-scores. Il reste à voir ce que cela donnera à l'usage.