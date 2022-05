Snapdragon 8 Plus Gen 1 / Snapdragon 7 Gen 1 : les nouveaux SoC se dévoilent

Le SoC Snapdragon 8 Gen 1 n'est pas si vieux (décembre 2021) mais il connaît déjà son évolution mineure avec le Snapdragon 8+ Gen 1 fraîchement annoncé. La formule reste la même avec un CPU octocore utilisant un coeur ARM Cortex-X2, trois coeurs ARM Cortex-A710 et quatre coeurs ARM Cortex-A510 mais la cadence du coeur puissant augmente en passant à 3,2 GHz au lieu de 3 GHz.

Cela lui permet de revendiquer 10% de performances CPU en plus tandis que la partie GPU monte aussi en cadence et gagne elle 10% de performances supplémentaires.

Les améliorations apportées portent également sur l'efficacité énergétique et Qualcomm revendique 30% d'amélioration pour la partie GPU en consommation énergétique et 30% pour le CPU à performances égales avec le Snapdragon 8 Gen 1.

Globalement, la consommation d'énergie du nouveau SoC se voit réduite de 15% par rapport à son prédécesseur, ce qui fera du bien à l'autonomie des appareils mobiles. On nous promet ainsi une heure de jeu ou 80 minutes de streaming vidéo en plus par rapport au Snapdragon 8 Gen 1.

En passant à la gravure 4 nm chez TSMC, Qualcomm peut espérer obtenir de meilleurs rendements que chez Samsung et ces améliorations devraient réduire les critiques sur l'échauffement de la puce, avec des impacts sur l'autonomie et les performances.

Le SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 conserve tous les atouts de la plate-forme tels que la capture vidéo 8K, l'environnement Qualcomm IA Engine de 7ème génération, les fonctionnalités spécifiques de sécurité et de gaming ainsi que le modem 5G Snapdragon X65 capable d'atteindre 10 Gbps en combinant 5G sub-6 GHz et mmWave, ou bien encore le support du WiFi 6E et du Bluetooth LE à faible latence.

Snapdragon 7 Gen 1

La série Snapdragon 7 destinée au grand milieu de gamme se dote de la nouvelle nomenclature avec une première puce Snapdragon 7 Gen 1 qui promet de solides performances pour les smartphones sub-premium.

Gravée en 4 nm, ce SoC octocore vient prendre la suite du Snapdragon 778G en faisant grimper de 20% les performances en rendu graphique et propose comme lui de solides fonctions gaming, à commencer par le VRS et l'Adreno Frame Motion Engine (amélioration du framerate).

La puce pourra gérer des affichages jusqu'en QHD+ et intègre un modem Snapdragon X62 5G ainsi qu'un chipset FastConnect 6900 apportant WiFi 6E et Bluetooth 5.3.

On trouvera l'environnement Qualcomm AI Engine de 7ème génération, comme sur le SoC Snapdragon 8 Gen 1, avec un gain de performance attendu de 30%, et la possibilité de gérer un flux d'image de 200 megapixels ou d'assurer de l'enregistrement vidéo 4K.

Qualcomm annonce l'arrivée des premiers smartphones équipés dès le deuxième trimestre 2022, ce qui devrait conduire aux premières annonces avant le début de l'été, avec toujours de nombreux partenaires.