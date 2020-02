Snapdragon 865+ : la variante du processeur lancé au troisième trimestre ?

Comme le Snapdragon 855, le SoC Snapdragon 865 pourrait avoir une déclinaison "+" durant le second semestre de l'année.

Si le début d'année est généralement l'occasion de dévoiler un nouveau SoC haut de gamme chez Qualcomm, la firme a commencé à proposer des évolutions légères sur le second semestre.

En 2019, le Snapdragon 855+ a succédé au Snapdragon 855, profitant de cadences plus élevées pour offrir des performances légèrement relevées aux smartphones de fin d'année.

C'est un bon moyen d'asseoir sa domination tout en proposant de la nouveauté à moindre frais en attendant la génération suivante, mais aussi de repositionner le SoC par rapport aux annonces concurrentes de l'automne (Kirin chez Huawei, Apple Ax...) et cette astuce pourrait être reproduite pour le Snapdragon 865, plate-forme mobile annoncée en décembre dernier durant l'événement Snapdragon Tech Summit et déjà présente dans les premiers smartphones haut de gamme annoncés cette année.

Maturation du Snapdragon 865 (Snapdragon Tech Summit, Hawaï 2019)

Sur les réseaux sociaux chinois, on prédit donc l'arrivée durant le troisième trimestre d'une évolution Snapdragon 865+ avec le réglage des derniers détails d'ici deux mois avant une mise en production.

Les détails ne sont pas donnés mais on peut s'attendre là encore à un boost des fréquences pour offrir un peu plus de performances aux smartphones premium du second semestre.

Certains imaginent une intégration du modem 5G au lieu du modem séparé Snapdragon X55 mais cela semble peu probable sur une évolution mineure de la plate-forme.