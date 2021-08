Snapdragon 895 : vers un GPU aux performances fortement améliorées

Si les performances CPU des SoC mobiles connaissent de solides progressions régulières grâce à une gravure toujours plus fine, les concepteurs de SoC mettent maintenant l'accent sur la partie GPU.

A l'heure où les smartphones supportent des jeux toujours plus aboutis et peuvent gérer de la réalité virtuelle / augmentée, avec des interfaces toujours plus fluides, la partie graphique devient un élément différenciant pour la richesse des fonctionnalités qu'elle peut supporter et le confort de l'utilisation du smartphone au quotidien.

Pour reprendre l'ascendant sur ses concurrents, Samsung s'est ainsi rapproché de AMD pour concocter un GPU spécial dans le futur SoC Exynos 2200 que l'on devrait retrouver dans certaines variantes de la série Galaxy S22 en début d'année prochaine.

Adreno 730 : la riposte de Qualcomm ?

Les résultats préliminaires (et encore officieux) semblent prometteurs et montrer une solide montée des performances. Face à cette menace, le groupe Qualcomm ne devrait pas rester indifférent et une réponse est attendue sur le prochain SoC Snapdragon 895 (ou Snapdragon 898, selon les publications, la dénomination finale n'étant pas encore connue).

S'il a utilisé pendant des années un GPU Adreno 6 agrémenté d'évolutions légères sur ses SoC premium Snapdragon 8, le spécialiste des puces mobiles passerait pour la première fois avec le Snapdragon 895 à un Adreno 730 (merci à Evan Blass pour la fuite) marquant un saut générationnel par rapport à l'actuel Adreno 660 du Snapdragon 888 présent dans bon nombre de smartphones Android premium.

Et de l'avis de Chen Jin, responsable de la division smartphones de Lenovo China, ce nouveau GPU va permettre d'améliorer solidement les performances. On devrait le retrouver dans un smartphone gaming Lenovo Legion 3 Pro une fois que le Snapdragon 895 sera annoncé, sans doute en fin d'année à l'occasion de l'événement annuel Snapdragon Tech Summit à Hawaï.

Ce ne sera pas le seul atout de la plate-forme matérielle puisque cette dernière devrait profiter pour la première fois de coeurs CPU avec jeu d'instructions ARMv9 tout en continuant de pousser son avantage dans la 5G avec l'intégration du modem Snapdragon X65.