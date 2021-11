Le SoC Snapdragon 898 pourrait changer de nom

Comme à son habitude, Qualcomm devrait présenter sa nouvelle plate-forme matérielle premium début décembre. L'an dernier, la dénomination Snapdragon 8xx a commencé à évoluer : au lieu d'un classique Snapdragon 875, plusieurs SoC ont été dévoilés, du puissant Snapdragon 888 au Snapdragon 870.

La présentation officielle du nouveau SoC haut de gamme interviendra début décembre avec l'événement Tech Summit et cela pourrait être l'occasion d'un changement plus radical de dénomination.

Au Snapdragon 898 ou 895 utilisés par les médias pour l'évoquer, le nouveau nom choisi pourrait être Snapdragon 8 Gen 1 (et le nom de code interne SM8450). Ce type de nomenclature est déjà utilisé pour d'autres produits de la marque, comme le Snapdragon 8cx et le Snapdragon 7c, ses processeurs pour PC portables et chromebooks.

Il ne s'agit encore que d'une rumeur mais plusieurs leakers semblent déjà y porter crédit et on peut penser que cette façon pourrait s'étendre aux autres puces Snapdragon mobiles.