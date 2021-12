Snapdragon 8cx Gen 3 : la nouvelle puce ARM gravée en 5 nm pour PC portables Windows et Chromebook

Qualcomm poursuit son effort dans les plates-formes ARM pour PC Windows et chromebooks en dévoilant le SoC Snapdragon 8cx Gen 3 et une variante Snapdragon 7c+ Gen 3.

L'événement Snapdragon Tech Summit permet à Qualcomm de présenter ses nouveautés en matière de puce pour smartphone mais aussi de plate-forme pour PC portable ARM.

La firme officialise donc l'existence du SoC Snapdragon 8cx Gen 3 que l'on pressentait via des apparitions en benchmark et qui poursuit la stratégie d'une plate-forme "Always On, Always Connected" offrant une grande autonomie et des connectivités sans fil et cellulaire activées en permanence, tout en prolongeant le partenariat avec Microsoft autour de Windows on ARM.

La plate-forme passe pour la première fois à la gravure en 5 nm, ce qui va permettre de profiter des gains en termes de performances et de consommation d'énergie réduite de la gravure plus fine.

Qualcomm annonce donc une progression des performances CPU (4 coeurs ARM Cortex-X1 + 4 coeurs ARM Cortex-A78 optimisés en coeurs Kryo) de 85%, et pour le GPU de 60%, avec une amélioration de l'efficacité par watt de 60%. Si elle reste principalement axée sur les tâches bureautiques, la plate-forme Snapdragon 8cx Gen 3 va pouvoir supporter du jeu en 1080p (jusqu'à 120 fps).

Côté connectivités, on reste sur le composant Qualcomm FastConnect 6900 fournissant WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2 tandis que la partie cellulaire peut accueillir jusqu'au modem 5G Snapdragon X65 capable d'atteindre un débit jusqu'à 10 Gbps.

La partie intelligence artificielle n'est pas oubliée et constitue l'un des atouts de la plate-forme. Elle pourra offrir ici une puissance de traitement de 29 TOPS avec une présence à de multiples niveaux pour optimiser le fonctionnement et garantir une autonomie de plusieurs jours.

Outil bureautique, le PC Windows ou Chromebook sous Snapdragon 8cx Gen 3 doit pouvoir offrir une bonne qualité en visioconférence et l'on retrouve ici un ISP Qualcomm Spectra et de l'intelligence artificielle pour assurer une qualité optimale en vidéo comme en audio via Qualcomm Voice Suite.

Réglages automatique des paramètres de la caméra, annulation des bruits ambiants mais aussi support de la vidéo en 4K et jusqu'à 4 flux de caméras sont au programme.

Et puisque la plate-forme vise désormais principalement le monde de l'entreprise, l'aspect sécurité n'est pas oublié avec un boot sécurisé et un composant Qualcomm SPU (Security Processing Unit) compatible avec la solution de sécurité Microsoft Pluton pour Windows 11 ou une authentification Windows Hello renforcée par computer vision qui verrouille automatiquement la machine si l'utilisateur n'est plus devant.

A noter que Qualcomm a déjà évoqué la préparation d'une plate-forme pour 2023 qui exploitera cette fois des coeurs ARM spécifiques conçus par Nuvia et qui devrait apporter encore plus de puissance, toujours à faible consommation d'énergie.

Snapdragon 7c+ Gen 3

A côté de la plate-forme de référence, Qualcomm propose un système plus léger avec Snapdragon 7c+ Gen 3 gravé en 6 nm et qui assure 60% de performances CPU en plus et 70% de performances GPU améliorées par rapport à la génération précédente.

Il comprend une partie intelligence artificielle assurant une puissance de traitement de 6,5 TOPS et une compatibilité 5G grâce à la présence du modem Snapdragon X53 (jusqu'à 3,7 Gbps).

Le composant Qualcomm FastConnect 6700 assurera la compatibilité WiFi 6 et 6E. La plate-forme Snapdragon 7c+ Gen 3 est pensée pour permettre de proposer des PC Always On, Always Connected sur des positionnements plus bas et avec un profil d'usage plus grand public.