Snapdragon X65 : Qualcomm prépare un modem 5G capable d'atteindre 10 Gbps

Le SoC Snapdragon 888 que l'on commence à trouver dans les smartphones premium exploite un modem Snapdragon X60 capable d'offrir un débit 5G de 7,5 Gbps.

Qualcomm annonce dès à présent la prochaine évolution. Le modem 5G Snapdragon X65 sera le premier à supporter la Release 16 du 3GPP et pourra atteindre un débit de 10 Gbps.

La solution gravée en 4 nm (contre 5 nm pour Snapdragon X60) sera totalement intégrée au SoC, du modem lui-même aux composants RF et se retrouvera dans les smartphones premium de 2021 mais aussi dans dans les PC, hotspots mobiles box opérateurs en FWA (Fixed Wireless Access), réseaux privés 5G et usages industriels.

Le modem Snapdragon X65 exploite les technologies 5G PowerSave 2.0 pour limiter la consommation d'énergie et Smart Transmit 2.0 augmentant la vitesse d'upload. Son architecture pourra être mise à jour de façon logicielle pour ajouter des fonctionnalités à mesure qu'elles seront validées par la 3GPP.

De nouvelles antennes QTM545 mmWave sont mises à profit pour exploiter la nouvelle bande n259 (41 GHz) et de l'intelligence artificielle participe au fonctionnement des composants RF, par exemple pour détecter plus vite quand la main qui tient le smartphone masque les antennes, et aide à affiner leurs réglages pour améliorer débits et sensibilité.

Point important pour le succès de ce type de solution, le modem supporte toutes les combinaisons d'agrégation de bandes 5G, aussi bien sub-6 GHz que mmWave.

Le SoC Snapdragon X65 sera sans doute intégré au successeur du Snapdragon 888 l'an prochain et Qualcomm proposera en parallèle une variante Snapdragon X62 pour des applications mobiles à très haut débit, mais limité à 4,4 Gbps.

Les deux modems 5G de nouvelle génération sont déjà livrés sous forme d'échantillons aux partenaires et les premiers produits commerciaux équipés devraient être présentés en toute fin d'année 2021.

Qualcomm en profite pour dévoiler également sa deuxième génération de solution pour la 5G FWA, ou accès fixe 5G à Internet, avec une nouvelle plate-forme de référence et une antenne QTM547 mmWave spécifique à cet usage.

Elle repose sur le modem Snapdragon X65 et fonctionne donc aussi en sub-6 GHz pour des scénarios d'extension de couverture et de capacité, en plus de capter le flux principal en bande millimétrique assurant du très haut débit, grâce à un ensemble de huit antennes intégrées.

Outre ses qualités techniques, son intérêt est de permettre de créer des solutions plug-and-play ne nécessitant pas un réglage initial par des techniciens.