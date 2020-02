Snapdragon XR2 : le casque de réalité mixte 5G se montre en reference design

Depuis plusieurs années, le groupe Qualcomm tente de faire de la réalité augmentée / virtuelle un atout de ses plates-formes Snapdragon et de leur GPU Adreno et les casques de réalité mixte constituent une belle opportunité pour combiner différents aspects des smartphones : puissance de traitement, gestion des caméras, communications sans fil, maîtrise de la consommation d'énergie...

La 5G vient apporter une couche supplémentaire à cet ensemble en permettant de développer des casques de réalité virtuelle et augmentée se libérant du câble et déportant une partie des traitements grâce à l'edge computing.

La firme de San Diego a donc dévoilé en décembre dernier lors de son événement Snapdragon Tech Summit une plate-forme Snapdragon XR2 5G (XR pour eXtended Reality, regroupant AR, VR et mixte) combinant toutes ces possibilités pour les casques de réalité mixte de prochaine génération.

Le salon MWC 2020 de Barcelone devait être l'occasion de dévoiler un premier casque XR 5G de référence s'appuyant sur cette puce et devant servir de point de départ pour la conception de produits finalisés dès cette année.

Qualcomm a présenté ce nouveau casque à l'occasion d'une conférence de presse en streaming, rappelant que la plate-forme XR2 double les performances CPU et GPU par rapport à la génération précédente et profite du modem 5G Snapdragon X55 pour apporter une compatibilité avec les nouveaux réseaux assurant enfin des débits et une latence faible permettant de se libérer de l'habituel câble des casques VR haut de gamme.

Avec la capacité de gérer les flux de 7 caméras simultanément, dont deux caméras internes pour de l'eye tracking, le support d'affichages 2Kx2K par oeil, le contrôle à la voix et toujours un contrôle 6DoF pour une immersion optimale, la solution Snapdragon XR2 devrait donner un nouveau souffle aux casques de réalité virtuelle.

Le casque de référence a été développé avec Goertek et permettra aux entreprises de développer rapidement leur propre version sur cette base. Il sera disponible d'ici quelques mois.