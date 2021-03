Quand MSI vante les capacités de minage de son GE76 Raider...

MSI adopte une communication qui va à contre-courant du marché et qui n'est pas franchement pour ravir les joueurs en mettant en avant les capacités de minage de ses ordinateurs portables.

La situation sur le marché de l'informatique est assez critique depuis quelques mois : le matériel de dernière génération sort au compte-gouttes du fait des ralentissements entrainés par la crise sanitaire du Coronavirus.

En marge de cette situation déjà regrettable, on assiste également à un phénomène déjà en vogue depuis quelques années : les nouvelles cartes graphiques sont particulièrement prisées des adeptes du cryptominage pour leurs performances exceptionnelles, situation qui a poussé Nvidia à réfléchir au bridage de ses cartes dans le domaine pour les réserver aux joueurs avant tout.

Et lorsque les cartes graphiques ne sont plus disponibles, les mineurs se reportent directement vers les laptops. On a ainsi vu des fermes de laptops dernière génération se créer.

Au milieu de tout cela, MSI a adopté une communication assez étonnante. Dans un billet de blog assez rapidement effacé suite à un début de polémique assez violente, MSI expliquait ô combien son dernier laptop, le GE76 Raider était performant dans le cryptominage.

Jacky Wang expliquait ainsi que la RTX 3080 embarquée dans le GE76 était capable de prouesses sous NiceHash avec un hash rate de 52,8 MH/s avec l'algorithme DaggerHashimoto. MSI se vantait ainsi d'un Laptop aux performances à peine en dessous d'une RTX 3070 desktops, mais supérieur à une RTX 2080Ti dédiée.

Bien évidemment, ce type de mise en avant n'a pas vraiment été du gout des joueurs qui peinent déjà à mettre la main sur du matériel de nouvelle génération... MSI a retiré sa publication, mais le message est passé...