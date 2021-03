Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : le bridage du cryptominage sera activé

Présenté comme l'une des raisons de la sévère pénurie de cartes graphiques de dernière génération sur le marché, le minage des cryptomonnaies aurait englouti une bonne partie de la production des cartes graphiques RTX 30, ne laissant aux gamers que des miettes, sans compter l'effet du scalping.

Nvidia a décidé de prendre le problème à bras le corps en introduisant un mécanisme de limitation du minage d'ETH sur sa nouvelle carte graphique RTX 3060 disponible depuis le 25 février, tout en proposant une gamme de produits dédiés au minage avec les CMP HX.

Nvidia GeForce RTX 3080

Sans grande surprise, cette mesure devrait s'étendre aux futures cartes graphiques RTX 30 et peut-être aux GPU existants nouvellement produits (mais pas sur ceux déjà vendus). Et cela devrait commencer avec les futures RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti.

Sur Twitter, le leaker kopite7kimi en profite pour indiquer que la RTX 3080 Ti sera finalement dotée de 12 Go de mémoire GDDR6X en 19 Gbps et bus 384-bit, et non 20 Go comme anticipé jusqu'à présent.

Le lancement se jouerait au mois d'avril, selon le site Videocardz, selon un calendrier qui a déjà été repoussé trois fois, et, sans effacer la RTX 3080, la communication sera désormais fortement axé sur la variante Ti.