Quand le patron de Xiaomi utilise... un iPhone

Lei Jun, le PDG de Xiaomi est actuellement chahuté par la communauté d'utilisateurs des smartphones de la marque : ce dernier a été repéré sur la toile en train de publier des messages depuis un iPhone.

C'est sur Weibo, le réseau social chinois que le patron de la marque chinoise a publié un message affichant la mention automatique "publié depuis un iPhone". De quoi faire réagir la communauté de fan qui s'amuse ou s'énerve de la situation.

La situation est d'autant plus étonnante qu'Apple n'arrive pas vraiment à s'installer sur le marché chinois et que les marques locales sont très prisées. Difficile donc de voir le PDG d'une société locale se tourner vers l'iPhone et iOS...

Rappelons toutefois que ce n'est pas le premier PDG d'une marque de smartphone à être repéré en train d'utiliser un téléphone concurrent .