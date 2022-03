Quand Samsung félicite Oppo pour son Find N

En fin d'année dernière, Oppo annonçait son premier smartphone pliable, le Find N. Très inspiré du Galaxy Z Fold, le Find N propose un écran pliable de 7,1 pouces en 120Hz animé par une configuration musclée à base de Snapdragon 888 associé à 12 Go de RAM.

Pretty ah-mazing! ? — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) March 24, 2022

Un smartphone bien accueilli par la presse spécialisée qui voit ainsi là un concurrent de taille pour les smartphohnes pliables de Samsung. D'ailleurs, le Find N a été élu meilleur smartphone Android à l'occasion du dernier Mobile World Congress.

Samsung, plutôt habitué à tailler en pièce la concurrence a cette fois changé son fusil d'épaule et félicité Oppo pour son appareil. Sur le compte Twitter de Samsung Mobile US, on a ainsi pu voir la publication d'une vidéo du Find N d'Oppo avec le commentaire "Assez incroyable!" associé à un émoji enthousiaste.