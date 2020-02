Quand Tesla désactive à distance les options d'une Model S revendue d'occasion

Il semble que le fabricant de véhicules électriques ne souhaite pas offrir les mêmes services ni les mêmes options sur ses véhicules aux nouveaux clients et aux acheteurs de véhicules d'occasion.

Tesla aurait ainsi désactivé à distance deux fonctionnalités liées au pilotage automatique sur une Model S après que cette dernière ait été revendue à un nouvel utilisateur, et ce, sans informer le propriétaire.

Le véhicule avait été revendu à une concession qui assure que les fonctions de pilotage automatique en mode Avancé et en mode Autonomie complète étaient bien présentes. Un particulier a ensuite acheté le véhicule et les choses se sont compliquées : peu avant la vente, le concessionnaire voit un message apparaitre sur la console principale de la Model S qui stipulait " Mise à jour du pilote automatique", qui, après coup, correspondait en réalité à la désinstallation des deux options de pilotage automatique.

Le client a réclamé des explications à Tesla qui a rétorqué que son "historique d'achat" n'incluait pas le paiement relatif aux fonctionnalités liées au pilotage automatique et qu'en conséquence, les options ont été désactivées. Il faudra donc s'acquitter de 8000 dollars supplémentaires pour récupérer ces options, qui ont pourtant pesé dans le prix de vente et la décision du client en concession...

On touche ici une problématique assez complexe du véhicule "en tant que service". Si ces mises à jour à distance sont souvent au profit de l'utilisateur, Tesla démontre que certaines caractéristiques d'un véhicule peuvent désormais être liées non pas au véhicule, mais au client, et qu'il est donc possible de réviser les prestations à la baisse en cas de cession de véhicule. La controverse vient toutefois du fait que le premier client a revendu son véhicule en concession à un prix qui tenait compte de cette option, et que c'est Tesla qui a décidé unilatéralement et sans préavis du propriétaire de procéder à un downgrade après coup, faisant automatiquement chuter la valeur du véhicule, aux frais du nouvel acheteur qui a de quoi se sentir dupé...

Il est donc urgent que Tesla applique une politique plus claire sur ce type de cas de figure, sans quoi les véhicules de la marque pourraient perdre une grande partie de leur valeur et inquiéter les futurs acheteurs.