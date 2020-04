Quels sont les meilleurs antivirus sous Android ? 16 produits évalués.

AV-Test nous livre ainsi les résultats concernant les antivirus mobiles sur le mois de mars 2020, l'occasion de déterminer quelle solution est la plus performante sur mobile alors même que les menaces progressent de plus en plus sur les plateformes.

Le laboratoire indépendant a testé 16 produits de sécurité sous Android dans leurs dernières mises à jour disponibles. Le laboratoire précise avoir mené des tests réalistes et en fonction de l'ensemble des menaces actuelles.

On constate ainsi que sur 16 solutions testées, 7 affichent un sans-faute avec des notes maximales de 6 en Protection, performances et utilisation.

Parmi les mauvais élèves, on retrouve Google Play Protect, qui peine avec seulement 77,4% de détection de malwares récents et seulement 47,8% de détection sur les malwares sur les 4 dernières semaines, le tout associé à une foule de faux positifs et des options limitées au strict nécessaire.

Globalement, les solutions proposées se montrent efficaces et parviennent à sécuriser les smartphones. On compte toutefois quelques solutions encore à la traine comme AVG Antivirus Free ou Avast Mobile Security offrant une protection efficace, mais avec peu d'options et un impact plus significatif sur les appareils.