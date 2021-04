Qwant revendique des résultats encourageants

Dans contexte difficile marqué par la crise sanitaire du coronavirus et son impact sur le marché de la publicité en ligne, le moteur de recherche Qwant se montre relativement optimiste avec ses résultats de 2020 et pour 2021.

Avec du mouvement en interne l'année dernière, Qwant a recentré sa stratégie sur son cœur de métier qu'est le search. Sur l'année 2020, Qwant a atteint 2,7 milliards de requêtes de recherche contre 1,9 milliard sur l'année 2019.

Le chiffre d'affaires net du groupe pour 2020 s'établit à 7,5 millions d'euros et les pertes d'environ 13 millions d'euros ont été divisées par près de deux par rapport à 2019. Pour 2021, c'est une situation proche de l'équilibre qui est envisagée.

" Offrir un moteur de recherche européen, solide technologiquement et économiquement, tout en préservant la vie privée et en fournissant des résultats sans biais et toujours plus pertinents, est nécessaire et possible ", déclare Jean-Claude Ghinozz.

Le patron de Qwant ajoute (PDF) : " Nos résultats de 2020 et nos perspectives de 2021 sont très encourageants et confortent le positionnement de Qwant comme une véritable alternative aux moteurs des géants du Web. "

Qwant indique être sur le point de lever au moins 20 millions d'euros auprès d'investisseurs privés, financiers et industriels. Cette levée de fonds doit permettre à Qwant d'accélérer la croissance de son audience en France et de répondre à la demande du marché en Allemagne.