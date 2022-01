Rachat d'Activision/Blizzard : Phil Spencer marque ses positions face à la concurrence

Si Microsoft était déjà un colosse sur le marché du jeu vidéo, la marque Xbox devient encore plus imposante avec le rachat d'Activision Blizzard et Phil Spencer évoque déjà ses positions face à la concurrence.

Phil Spencer, le patron du département Xbox chez Microsoft se réjouit du récent rachat d'Activision-Blizzard qui devrait permettre au groupe de s'imposer un peu plus comme un pilier du marché du jeu vidéo dans le monde.

Xbox devient ainsi si imposant sur le marché que Phil Spencer ne considère déjà même plus ses rivaux comme des concurrents.

La marque dispose actuellement de plus de 30 studios et avait déjà frappé fort en rachetant Zenimax (Bethesda) en mars 2021. Avec Activision - Blizzard sous sa coupe, certains acteurs du marché commencent à parler de situation de quasi monopole...

Phil Spencer souhaite toutefois rassurer et ne veut pas que le rachat se présente comme un frein pour les joueurs. Les échanges récents avec Sony, qui rappelait les engagements contractuels avec Activision autour de Call of Duty et PlayStation ont permis de rassurer les joueurs sur le fait que la franchise continuera d'être portée sur les consoles de la marque japonaise.

Dans un entretient, Phil Spencer aborde une stratégie d'unification des acteurs du marché et tend la main à Sony, Nintendo à Valve, qui ne sont plus perçus comme des concurrents... Facile de se présenter en membre fédérateur quand on dispose de la majorité des cartes sur le marché... Qui plus est, le rachat n'a pas encore été validé par le régulateur de la concurrence, aussi Microsoft se doit d'apporter des garanties antitrust.

Dans le viseur de Microsoft, on trouverait plutôt d'autres acteurs moins évidents comme Apple, Amazon, Google ou même Facebook qui exploitent le jeu vidéo et la technologie non pas au service des joueurs, mais plutôt pour générer du profit.

Pour Phil Spencer, ces acteurs sont illégitimes sur le secteur du jeu vidéo et les investissements réalisés ne servent qu'une stratégie financière et non un ancrage à long terme sur le secteur pour la communauté de joueurs.

Reste à savoir ce que Xbox fera des franchises d'Activision Blizzard : si la marque avait annoncé que le rachat de Bethesda n'entrainerait aucune exclusivité pour ses consoles, le groupe était rapidement revenu sur sa promesse en annonçant The Elder Scrolls VI comme une exclue Xbox Series.