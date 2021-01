Rachat de Codemasters : Take Two se rétracte

Le feuilleton semblerait prendre fin, bien que l'été, propice à ce genre d'aventures, soit encore loin de son terme. Mais finalement, Electronic Arts n'a plus faim, et se passera de Take 2 comme plat principal de choix.

On sait qu'Electronic Arts met tout en œuvre pour racheter Take Two même si les négociations n'ont pas encore abouti. Aujourd'hui, un autre éditeur pourrait se lancer sur le projet, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'Ubisoft.