La Chine lance son tout premier module mémoire RAM DDR4

Fidèle à la stratégie de long terme visant à produire ses propres composants électroniques, voici venir le premier module de RAM DDR4 conçu et produit en Chine.

Dans sa quête pour disposer de ses propres composants électroniques sans devoir recourir à des technologies occidentales, et alors que les tensions avec les Etats-Unis exacerbent ce besoin de gagner son indépendance au plus vite, la Chine s'offre une première mémoire RAM DDR4 conçue et produite localement.

Elle provient du fabricant UniIC Semiconductors et constitue un module DDR4-2400 utilisant des composants purement chinois. Si elle propose toujours de la DDR4-2666 avec composants SK Hynix, on peut penser que ce produit sera aussi bientôt décliné en version chinoise.

La barrette DDR4-2400 de 8 Go présente des caractéristiques standard et ne fait pas appel à des accessoires supplémentaires, du genre dissipateur thermique ou bande lumineuse RGB. A voir si elle peut être éventuellement overclockée.

Elle est désormais disponible à la vente pour 269 yuans, soit 34 € environ, ce qui n'est pas forcément un excellent rapport qualité-prix, mais sa présence sur le marché donne une nouvelle preuve de la volonté de la Chine de disposer de ses propres composants, en attendant de pouvoir rivaliser avec les dernières innovations occidentales.