Ransomware : le G7 met la pression sur la Russie

Le cas des attaques par ransomware a été évoqué lors du G7. Il est demandé à tous les États et la Russie en particulier d'agir plus fermement contre les réseaux criminels.

À l'issue du sommet du G7 - Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni - à Cornwall en Angleterre, un communiqué commun (PDF) appelle à lutter ensemble contre la menace des " réseaux criminels de ransomwares ", et demande à tous les États de les " identifier et démanteler de toute urgence. "

Le groupe du G7 évoque en particulier la Russie afin de tenir pour responsables ceux qui mènent des attaques par ransomware à l'intérieur de ses frontières, procèdent à du blanchiment des rançons avec des cryptomonnaies ou sont impliqués dans d'autres cybercrimes.

" Nous avons convenu de travailler ensemble pour lutter contre les cybermenaces provenant d'acteurs étatiques et non étatiques, comme les réseaux criminels de ransomwares, et de tenir pour responsables les pays qui abritent des acteurs criminels de ransomwares et qui ne les tiennent pas pour responsables ", a déclaré le président des États-Unis Joe Biden.

Cette pression sur la Russie n'est pas nouvelle. Elle s'est récemment accentuée avec la survenue de cyberattaques par ransomware attribuées à des groupes à l'accent russe comme par exemple DarkSide pour Colonial Pipeline ou REvil pour JBS USA.

Reste à savoir si les déclarations au G7 auront un réel effet et seront suivies de mesures efficaces pour le moment mystérieuses.