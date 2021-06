Ransomware : JBS USA a versé une rançon de 11 millions de dollars à REvil

" Cette décision a été très difficile à prendre pour notre entreprise et pour moi personnellement. Cependant, nous avons estimé que cette décision devait être prise pour prévenir tout risque potentiel pour nos clients ", déclare Andre Nogueira.

Le patron de JBS USA confirme qu'à la suite de la cyberattaque par ransomware dont a été victime à la toute fin mai cette filiale américaine du géant brésilien de l'agroalimentaire, une rançon de l'équivalent de 11 millions de dollars en bitcoins a été versée. Avec du chiffrement, l'attaque avait touché des systèmes d'information en Amérique du Nord et en Australie.

JBS USA précise qu'au moment du paiement de la rançon, " la grande majorité des installations " de l'entreprise étaient opérationnelles. " En consultation avec des professionnels IT internes et des experts en cybersécurité tiers, l'entreprise a pris la décision d'éviter tout problème imprévu lié à l'attaque et de s'assurer qu'aucune donnée n'a été exfiltrée. "

Pour une récupération du système d'information et avec la menace d'une divulgation de données exfiltrées, les attaquants avaient initialement exigé une rançon de 22,5 millions de dollars qui a donc été négociée. Au final, l'outil de déchiffrement fourni n'aurait servi que pour deux bases de données en particulier. Le reste des données a été restauré depuis des sauvegardes.

Le FBI a attribué l'attaque au groupe REvil (ou autrement connu en tant que Sodinokibi) à l'accent russe. Avec du Ransomware-as-a-Service comme véritable modèle économique, REvil a fait plusieurs victimes comme notamment l'assembleur Quanta Computer avec le vol de plans de produits Apple, le groupe pharmaceutique Pierre Fabre en France.

Il n'est pas si fréquent qu'un groupe victime de ransomware communique de la sorte sur le paiement d'une rançon. Récemment, la vice-procureure au Tribunal judiciaire de Paris et en charge de la lutte contre la cybercriminalité a pointé du doigt le fait que la France est l'un des pays les plus attaqués en raison d'une tendance à payer trop facilement les rançons.