Rappel : voler un iPhone dans un Apple Store est une très mauvaise idée

Les mouvements de contestation s'accentuent aux USA suite au décès de George Floyd lors de son interpellation, et la révolte s'accompagne malheureusement bien souvent de destruction et pillages en règle...

Les Apple Store sont particulièrement ciblés par ces vols, notamment pour l'accessibilité de leurs modèles d'exposition et la forte valeur des produits présentés... Mais fallait-il rappeler que voler un iPhone dans un Apple Store (ou ailleurs) n'est pas la meilleure idée qu'il soit ?

De nombreux nouveaux propriétaires d'iPhone volés suite à des pillages s'étonnent ainsi depuis quelques jours sur la toile de voir un message apparaitre sur leur nouvel appareil... Une alerte les informe que l'accès au terminal n'est pas possible et qu'il serait judicieux de le retourner à l'Apple Store d'où il provient (le message indique même de quel Apple Store il s'agit), en ajoutant que le smartphone est géolocalisé et que si le retour ne se fait pas rapidement, les autorités seront alertées pour une interpellation.

Apple utilise ce type de protection sur tous ses appareils afin de dissuader les voleurs : lorsque le terminal perd le contact avec la connexion du réseau Bluetooth de l'Apple Store, il se verrouille automatiquement et passe dans un mode avancé de Find my iPhone qui en bloque l'accès et renvoie en permanence sa géolocalisation. Bien entendu, la protection reste active même après un reboot ou un formatage...