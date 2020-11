Raspberry annonce la sortie du Pi400 : un PC de bureau complet caché dans un clavier

Voilà qui devrait rappeler les utilisateurs de Commodore 64 , Amiga, BBC Micro et autres ZX Spectrum : Raspberry vient de lever le voile sur le PI 400, un ordinateur complet qui tient dans un clavier.

La fondation Raspberry s'est fait connaitre avant tout pour ses nano ordinateurs Pi, des ordinateurs miniaturisés sur de petites cartes permettant une intégration dans une foule de projets. Actuellement, la fondation en est à sa 4e version majeure de sa carte Pi, mais il est désormais temps d'aller un peu plus loin...

Le Pi 400 intègre ainsi un Pi 4 légèrement boosté à base de puce Broadcom BCM2711 dotée de CPU Cortex A72. Le tout est associé à 4 Go de RAM et un système de dissipation thermique, le tout logé dans un clavier compact.

Au dos du clavier, on retrouve des prises HDMI avec la gestion de la 4K à 60 images par seconde, deux ports USB 3.0 et un port 2.0. On peut également compter sur du WiFi double bande 802.11b/g/a/c, du Bluetooth 5.0 ainsi qu'un port Ethernet.

Le tout est également doté d'un port SD pour le stockage, l'OS proposé est Raspberry Pi OS, une distribution GNU/Linux Debian pour ARM, on y trouve quelques logiciels préinstallés comme notamment Chromium. Un pack contenant le clavier, un bloc alimentation, une souris filaire officielle, une carte SD et un câble Micro HDMI est proposé entre 100 et 110 euros, le Pi 400 seul est quant à lui proposé entre 72 et 74 euros en fonction des partenaires.