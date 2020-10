Raspberry Compute Module 4 : nouveau design compact, 32 variantes possibles

Les amateurs de bidouilles et d'expérimentations seront ravis d'apprendre que Raspberry propose désormais un Compute Module 4 dérivé du Raspberry Pi 4 et visant toujours à répondre aux besoins de services embarqués et de projets divers ne dépendant que de l'imagination des utilisateurs.

Ce Compute Module 4 reprend la base du Pi 4 et notamment son processeur quadcore BCM2711 fourni par Broadcom cadencé à 1,5 GHz (coeurs ARM Cortex-A72) mais avec cette fois la possibilité de choisir parmi une palette de configurations de RAM (1 à 8 Go de DDR4) et de stockage ( 8, 16 ou 32 Go en eMMC), avec ou sans WiFi 2,4 / 5 GHz, permettant de proposer pas moins de 32 variations, dont la première et la plus simple démarre à 25 dollars (1 Go RAM, pas de stockage, pas de WiFi) et la plus évoluée 90 dollars (8 Go RAM, 32 Go eMMC, WiFi).

Le Compute Module 4 permet du décodage vidéo 4K en H.265 / HEVC et du 1080p 60 fps en H.264 avec la capacité de gérer deux écrans HDMI jusqu'à 4K. On retrouve en série un un port Ethernet et une interface PCIe 2.0.

Fini le format SODIMM

A noter que pour cette version, Raspberry n'utilise plus le connecteur DDR2 SODIMM des générations précédentes mais un connecteur perpendiculaire qui permet de réduire l'encombrement de l'ensemble.

Le Compute Module 4 peut être intégré au sein d'une carte mère spécifique Compute Module 4 IO Board qui permettra de disposer de deux ports HDMI complets, un connecteur Ethernet, deux ports USB, un emplacement pour carte mémoire microSD (pour les variantes sans eMMC embarquée) et de quoi connecter des modules photo et un écran.

Le prix démarre à 35 dollars et atteint 60 dollars pour la version complète de la board.

Et si les versions avec WiFi ont déjà une antenne intégrée, un module d'antenne externe est également proposé pour les projets utilisant le Compute Module 4 dans un boîtier métallique.

On pourra trouver le Compute Module 4 de Raspberry chez différents revendeurs, avec des prix variant selon les configurations.