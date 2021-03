Raspberry Pi 4 et AMD Ryzen 7 3700X à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le nano ordinateur Raspberry Pi 4 qui est de la taille d'une carte de crédit et qui peut facilement être utilisé comme un ordinateur standard ou bien vous pourrez aussi directement le connecté à un moniteur. Il est équipé d'un processeur Broadcom BCM2711 intégrant 4 coeurs ARM Cortex-A72 cadencés à 1,5 GHz et promettant des performances multipliées par trois par rapport à la génération précédente (qui exploitait des coeurs ARM Cortex-A53).

Le Raspberry Pi 4 modèle B dispose de deux ports micro-HDMI, d'un port MIPI CSI, de deux ports USB 2.0, d'un port micro USB, de deux ports USB 3.0, d'un port MIPI DPI et enfin d'un port GPIO. Au niveau connectivité, on trouve le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, le Bluetooth 5.0 ainsi que l'Ethernet Gigabit.

Gearbest propose en ce moment le nano ordinateur Raspberry Pi 4 Modèle B à partir de 48 € et à 65 € pour la version 4Go avec le code Q63CC1DA16953000 avec une livraison gratuite ! Vous trouverez également le Raspberry Pi 4 proposé avec en Bundle à partir de 65 € en utilisant le coupon Q63CC1DA16953000.

Vous trouverez également le processeur AMD Ryzen 7 3700X qui est idéal pour votre ordinateur pour n'importe quelle utilisation, que ce soit de la bureautique ou du gaming. Il a une fréquence de base de 3,6 Ghz et une fréquence boost maximale allant jusqu'à 4,4 Ghz.

Vous pourrez trouver le CPU AMD Ryzen 7 3700X à 267 € seulement chez Gearbest avec le coupon P63CB3EF9C512001 et une livraison gratuite.



