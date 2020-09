Bon plan : le Raspberry Pi 4 B en promotion seul ou en kit

Le Raspberry Pi 4 est, pour rappel, un nano ordinateur de la taille d'une carte de crédit que l'on peut utiliser comme un ordinateur standard, ou brancher à un écran. Il exploite un SoC ARM Cortex-A72 avec 1,5 GHz avec 2 à 4 Go de RAM, et prend en charge le double affichage avec des résolutions allant jusqu'à la 4K.

Le Raspberry Pi 4 modèle B possède une connectique fournie avec deux ports micro-HDMI, un port MIPI CSI, deux ports USB 2.0, un port micro USB, deux ports USB 3.0, un port MIPI DPI et un port GPIO. Au niveau connectique, on trouve le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, le Bluetooth 5.0, ainsi que l'Ethernet Gigabit.

Vous trouverez ce week-end chez Gearbest le Raspberry Pi 4 B en promotion en version 2 ou 4 Go avec des accessoires différents selon les packs (alimentation, carte SD, clé USB, manette...) :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

