Bon plan : le vidéoprojecteur Xiaomi Fengmi Vogue à prix réduit, mais pas que …

Le bon plan du jour concerne le vidéoprojecteur Fengmi Vogue qui exploite un processeur Amlogic T972 avec 2 Go de RAM DDR3 et 32 Go d’espace de stockage interne en mémoire flash. Ce dernier est accompagné d’une télécommande vocale qui nécessite deux piles. Le modèle M135FCN propose une résolution de 1920 pixels x 1080 pixels et une luminosité de 1500 lumens.

Il intègre le support du HDR10+ mais aussi des technologies DTS et Dolby Audio. Pour les gamers, ce vidéoprojecteur est équipé d’un algorithme Feng Advanced Video (FAV) qui permet une latence réduite de seulement 40 ms.

Il présente des dimensions de 200 mm x 200 mm x 148 mm et niveau connectique propose deux ports HDMI, deux ports USB 2.0, une prise jack, un port Ethernet et un port SPDIF. Pour la connectivité sans fil, vous profiterez du Bluetooth et du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Vous pourrez retrouver le vidéoprojecteur Fengmi Vogue en promotion chez Gearbest au prix réduit de 619 € grâce au coupon de réduction M135FCN01.



Vous pourrez également retrouver d’autres vidéoprojecteurs en promotion, notamment des Alfawise :

