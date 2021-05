Ratchet & Clank Rift Apart : une version 4K de toute beauté sur PS5

Préparant le terrain pour un titre qui doit mettre en avant les capacités graphiques de la console PS5, Sony et Insomniac Games ont dévoilé 16 minutes de gameplay du titre Ratchet & Clank : Rift Apart qui sera lancé le 11 juin prochain.

Présenté en 4K, le jeu dévoile des décors très riches et bourrés d'effets spéciaux avec des cinématiques dignes de fims d'animation. Couleurs, ambiances détaillées avec des éléments du décor destructibles dans une gerbe d'explosion sont au programme et immergent le joueur dans les profondeurs de Nefarious City.

La vidéo met l'accent sur la richesse du monde dans lequel évolue le personnage avec une foule de détails dans son environnement et l'impression d'un monde bien vivant et non d'un simple décor animé.

L'autre point fort est bien sûr l'utilisation des capacités de la PS5 pour éviter les temps morts des chargements grâce au système de SSD introduit avec la console.

Le titre, qui veut pleinement exploiter les possibilités de la console permet aussi d'utiliser le potentiel de la manette DualSense et notamment des gâchettes qui déclencheront différents effets selon que l'on appuie légèrement ou plus franchement, et le retour haptique optimisé, là encore pour une plus grande immersion.

Ratchet & Clank : Rift Apart devrait donc représenter une expérience jouissive sur PS5 à partir du 11 juin...pour celles et ceux qui auront eu la chance de mettre la main sur la console, toujours bien rare.