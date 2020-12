Ravn X : un drone poids lourd pour placer des satellites en orbite

Cela fait quelques années que les sociétés spatiales privées et agences nationales cherchent des moyens d'accéder à l'espace à moindre cout.

Si pendant longtemps les fusées Soyouz se sont montrées les plus accessibles, on a vu quelques projets se rendre plus abordables encore, notamment avec SpaceX et ses lanceurs partiellement réutilisables.

Aevum a choisi une autre approche et a ainsi développé un drone géant qui pèse plus de 25 tonnes et qui serait capable de placer des satellites en orbite avec des couts très bas. Ravn X est équipé d'une fusée à 2 étages qui lui permet d'atteindre l'orbite terrestre basse, soit 2000 km d'altitude.

L'engin opte pour un design reprenant les codes des avions de chasse et mesure 18 mètres d'envergure, il ne dispose d'aucun humain à son bord, puisqu'il est intégralement piloté à distance.

L'avantage de Ravn X est qu'il est réutilisable à 95% (du moins à terme, puisqu'actuellement seuls 70% des pièces sont exploitables après un lancement), il ne nécessite qu'une piste de 1,6 km pour le décollage, ce qui le rend compatible avec la plupart des aéroports commerciaux. Selon Aevum, Ravn X permettrait de réduire le délai de mise en orbite de certains appareils de plusieurs années à quelques mois seulement, son premier lancement est prévu l'année prochaine, il aura pour mission de positionner le satellite ASLON-45 pour le compte de la Space Force américaine