Ray-Ban Stories : les lunettes connectées de Meta débarquent en France

À un prix de départ de 329 €, les Ray-Ban Stories sont aujourd'hui disponibles en Autriche, en Belgique et en Espagne. Ces lunettes connectées de Meta conçues en partenariat avec EssilorLuxottica seront proposées en France à partir du 14 avril prochain.

Les Ray-Ban Stories avaient été dévoilées en septembre dernier et avec d'abord un lancement aux États-Unis à un prix débutant à 299 $, ainsi qu'en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.

Via un bouton d'enregistrement ou en mains libres avec la prise en charge de commandes vocales (le français sera ajouté en avril), les lunettes connectées permettent de prendre des photos et vidéos d'une durée qui est désormais doublée de jusqu'à 60 secondes.

Avec connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooh 5.0, les Ray-Ban Stories sont équipées de deux caméras de 5 mégapixels (photos 2592 x 2944 pixels ; vidéos 1184 x 1184 pixels à 30 fps) qui s'adaptent automatiquement à la lumière ambiante. Une lumière LED intégrée signale des captures pour les personnes à proximité.

Plus de 500 photos ou une trentaine de vidéos peuvent être stockées dans une mémoire interne et avec chiffrement, sachant par ailleurs qu'une association avec un seul compte Facebook à la fois est autorisée. L'application Facebook sur Android ou iOS permet d'importer, éditer et partager les photos ou vidéos sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, mais également Twitter, TikTok, Snapchat et autres.

L'appareil dispose de trois micros et deux haut-parleurs à oreille ouverte. Il est possible de prendre des appels ou écouter de la musique en Bluetooth depuis le smartphone en profitant d'une suppression du bruit de fond. Un pavé tactile intégré sur le côté permet de modifier le volume sonore et contrôler l'écoute. À noter que les appels téléphoniques sur Messenger ne sont disponibles qu'en anglais.

Avec des précautions sur la vie privée

L'autonomie est de l'ordre de 6 heures. Avec un étui de charge, les lunettes connectées peuvent être utilisées pendant 3 jours consécutifs supplémentaires. Une notification sonore alertera en cas de batterie faible, ainsi que pour du stockage presque épuisé et des lunettes en surchauffe.

L'expérience proposée avec les Ray-Ban Stories est exempte de publicités. " Nous n'utilisons pas le contenu de vos photos et vidéos pour des publicités personnalisées. " Un site dédié est en outre consacré aux questions de sécurité et de respect de la vie privée. Une campagne de communication sera aussi lancée en avril.

Les Ray-Ban Stories sont disponibles dans plusieurs variantes et coloris. Elles sont équipées de verres solaires, de prescription, polarisants, dégradés ou Transitions. En tout, elles sont dorénavant proposées en 28 modèles différents.