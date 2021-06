Razer Blade 14 : le retour du format 14 pouces avec AMD 5000 H-Series

La marque Razer annonce le retour du Blade 14 avec son format 14 pouces et il se fait avec une première sous le capot. L'ordinateur portable gaming est équipé d'un processeur non pas Intel mais AMD. En l'occurrence, il s'agit du processeur Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence d'horloge de jusqu'à 4,6 GHz en boost.

Il est associé à 16 Go de RAM (DDR4-3200 MHz ; fixée sur la carte mère), SSD NVMe de 1 To et solution graphique GeForce RTX 30. En fonction de la configuration, ce sera une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 ou 3080.

Plutôt que des systèmes de caloducs, la solution de refroidissement s'appuie sur une chambre à vapeur avec un liquide vaporisé pour dissiper la chaleur des composants et deux ventilateurs de 88 pales d'une fine épaisseur de 0,1 mm.

L'affichage se fait sur un écran FHD à 144 Hz avec le modèle doté de la GeForce RTX 3060, tandis que c'est un écran QHD (2560 x 1440 pixel) avec taux de rafraîchissement de 165 Hz pour les deux autres modèles. Les dalles IPS atteignent respectivement jusqu'à 100 % sRGB et jusqu'à 100 % DCI-P3.

Le châssis en aluminium a des dimensions de 16,8 x 220 x 319,7 mm pour un poids de 1,78 kg. Selon Razer, le Blade 14 est le plus petit laptop gaming de 14 pouces au monde. Il promet une autonomie de jusqu'à 12 heures.

La connectique comprend deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port HDMI 2.1, prise jack 3,5 mm. Il y a la connectivité Wi-Fi 6 et une webcam 720p compatible Windows Hello. Le clavier est avec rétroéclairage Razer Chroma RGB.

Le Razer Blade 14 est proposé à partir de 2 199,99 € et jusqu'à 3 199,99 € en fonction de la configuration graphique.