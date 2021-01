AMD Ryzen 9 5900HX : le processeur Zen 3 survole les benchmarks et écrase Intel

Le groupe AMD a dévoilé durant le salon CES 2021 ses processeurs mobiles Ryzen 5000 exploitant l'architecture Zen 3 avec gravure en 7 nm et valeur d'IPC significativement augmentée par rapport à Zen 2, lui assurant un bond de performances sans devoir utiliser les vieilles ficelles de cadences et de TDP augmentés.

Dans la série, les processeurs Ryzen 5000HX sont plus spécifiquement taillés pour le jeu sur PC portable et la création et le modèle Ryzen 9 5900HX en est l'un des chefs de file avec le Ryzen 9 5980HX légèrement au-dessus.

Objet de toutes les attentions lors de la présentation d'AMD, la série HX, avec d'abord le Ryzen 9 5900HX, commence à dévoiler les performances de ses 8 coeurs / 16 threads grimpant jusqu'à 4,6 GHz en boost sur le benchmark PassMark.

La plate-forme passée au grill est un PC portable Asus avec 32 Go de RAM et une carte graphique GeForce RTX 3080 et affiche des résultats de 3365 en test single core et 24 039 en test multicore.

Sans surprise, les performances sont largement supérieures à son équivalent de la génération précédente Ryzen 9 4900H en Zen 2 (2700 / 19000 environ sur Passmark), mais elles sont aussi elles positionnent aussi le processeur au-dessus de l'ensemble des processeurs Intel Core mobiles Tiger Lake ainsi que l'Intel Core i9-10980HK, en Comet Lake-H mais doté lui aussi de 8 coeurs / 16 threads (2939 / 16 594 sur PassMark).